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Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsü tedbirlerinde hassasiyet vurgusu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyerek duruma hassasiyetle yaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu.

21 Mart 2020 Cumartesi 20:38
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüsü tedbirlerinde hassasiyet vurgusu!

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirle ve önlemler ile ilgili sık sık bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak vatandaşlara yeni bir uyarıda bulundu. Bir koordinasyon toplantısı gerçekleştiren ve son durum değerlenddirmeleri yapan Bakan Koca, resmi twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Bakan Koca, yayınladığı mesajında vatandaşlardan münkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını isteyerek gerekli tedbir ve önlemlerini almaları konusunda bir uyarıda bulundu. Koca, mesajında, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.
 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıSon DurumKoronavirüsü Tedbirleri
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