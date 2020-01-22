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Bakan Gül açıkladı! Noterlik ödemelerde yeni uygulamaya geçiyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noter işlemlerinde güvenli ödeme kapsamı altında yapılan değişiklikler ile ilgili bir açıklamada bulunarak ödemelerin kredi kartıyla yapılmasına başlanacağını ve bunun da 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:13
Bakan Gül açıkladı! Noterlik ödemelerde yeni uygulamaya geçiyor

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili yapılan değişiklikler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıklandı. Bakan Gül, Noterlik ücretlerinin kredi kartı ile Ödenme uygulamasına başlanacağını duyurdu. Tüm Noterliklerde geçerli olacak olan uygulamaya 3 Şubat 2020 tarihinde geçilecek.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmasında yeni sistemle ilgili bilgiler paylaştı ve konuşmasında "3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır" ifadelerini kullanarak noterliğin bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Noterliğin önleyici hukuk kapsamı fonksiyonlarının ihtilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesini, yargıda olanların ise daha hızlı biçimde sonuçlanmasını sağlayarak vatandaşların hukuk ve adalete erişimini güçlendirdiğini dile getiren Bakan Gül, vatandaşlara memnuniyet sağlamak adına bugüne kadar noterlerin hizmetlerinde büyük kolaylıklar sağlanan önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Gül, konuşmasında ayrıca "1 Şubat 2018 tarihinde araç sicil ve tescilinin noterliklere devri ile araç satışı, devir ve tescil işlemleri büyük bir hız kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine de yer verdi.

Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşlara sunulan olanaklar hakkından konuşan Gül, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistemle emanet hesabına alınan para noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacaktır. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştireceklerdir."

Adaalet Bakanı Gül, vatandaşların bundan sonra yanlarında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin risklerin ortadan kalkacağını ve işlemler, kredi kartı ya da banka kartı ile güvenli bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

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