Bakan Hulusi Akar'dan sınırın sıfır noktasında İdlib açıklaması

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurların karşı yapılan hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit olduğu haberinin ardından sınırın sıfır noktasına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Komutanlarda değerlendirme toplantıları yaptı. Saldırıda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen askerleri de ziyarette bulunan Bakan Akar, Hatay'ın sıfır noktasından kuvvet komutanları ile birlikte TSK'nın rejim güçlerine karşı yürüttüğü operasyonu sevk ve idare etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Bakan Akar, İdlib'de yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına karşılık “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" ifadelerini kullanarak Rusya'dan yapılan açıklamaları yalanladı.

Bakan Akar, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Akar, kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyon ile ilgili ayrıca, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."ifadelerini kullandı.

