betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
104836
ALTIN
326.972
DOLAR
6.2492
STERLİN
8.0671
EURO
6.8964

Bakan Hulusi Akar'dan sınırın sıfır noktasında İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen hava saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması yaparak bölgede karşılık olarak 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 12:25
Bakan Hulusi Akar'dan sınırın sıfır noktasında İdlib açıklaması

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurların karşı yapılan hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit olduğu haberinin ardından sınırın sıfır noktasına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Komutanlarda değerlendirme toplantıları yaptı. Saldırıda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen askerleri de ziyarette bulunan Bakan Akar, Hatay'ın sıfır noktasından kuvvet komutanları ile birlikte TSK'nın rejim güçlerine karşı yürüttüğü operasyonu sevk ve idare etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi. 

Bakan Akar, İdlib'de yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına karşılık “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" ifadelerini kullanarak Rusya'dan yapılan açıklamaları yalanladı.

Bakan Akar,  İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17,  bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Akar, kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyon ile ilgili ayrıca, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan  birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız  yaralanmıştır."ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
HatayHulusi AkarIdlibSaldırıMsbSon Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor
İdlib'de şehit olan 33 askerin acı haberi ailelerine veriliyor
Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar
Avrupa'ya çıkış izni verilen göçmenler sınırlara doğru ilerliyorlar
Türkiye yasta! İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu
Türkiye yasta! İdlib'deki hava saldırısında 33 Türk askeri şehit oldu
Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı
Türkiye'den mülteci kararı! Göçmenlere, Avrupa için sınır kapıları açıldı
İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 22'ye yükseldi
İdlib'den kahreden haber! Şehit olan asker sayısı 22'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gelişmeleri için kurmaylarıyla acil toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gelişmeleri için kurmaylarıyla acil toplandı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 29 Şubat 2020 Cumartesi - Yeni günde burcunuz size neler söylüyor?
Tutunamayanlar dizisindeki kitap kafe nerede?
Final okulları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?
Öğretmen dizisinin konusu, yayın tarihi ve fragmanı
Corona virüsü testi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir? Koronavirüs korunma yöntemleri nelerdir?
Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor?
Mistik polisiye dizisi BLU TV ALEF yayın tarihi belli oldu! Kenan İmirzalıoğlu geri dönüyor
Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor?
ATV Gel Dese Aşk dizisinin yayın günü ve tarihi açıklandı!
5G destekli Huawei p40 pro ne zaman çıkacak?
A101 markette gelecek hafta 27 Şubat – 5 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu
Survivor Aycan Yanaç Derya Can’a ne küfür etti?
Survivor 2020 Uğur Pektaş neden yok? Uğur Pektaş elendi mi, neden diskalifiye oldu?
Rüyada kabak görmek ne demektir? Rüyada kabak görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada abdest almak görmek ne demektir? Rüyada abdest aldığını görmenin anlamı ve tabiri
Kanal D Yeni Hayat dizisi 1.bölüm tanıtım fragmanı
Babildizisi Demet kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur hakkında bilgiler
Evde corona virüsü maskesi yapılır mı? Evde koronavirüsü için maska yapımı
Edho Fragmanı 3 Mart Salı fragmanı neden yayınlanmadı? Dizi neden yok? Tekin ölüyor mu?
2. Cemre ne zaman düşecek? 2020 Baharı müjdeleyen cemre tarihleri
Babil dizisi hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Erçel

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.