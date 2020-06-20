Bakan Koca 4 şehirden yoğun bakımdaki hasta sayılarını verdi

Korona virüs yakşalık 3 aydır süren mücadele ile haziran ayında başlayan yeni normal hayatın vaka sayıları dikkatle incelenmeye devam ediyor.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI VAKA SAYISINDA FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca güncel verilerin yanında Diyarbakır, Kayseri, Batman ve Bursa gibi vaka sayılarının artığı illerden yoğun bakım hasta sayılarını da paylaştı. Ayrıca Bakan Koca, iyileşen hasta sayımızın vaka sayısında üstün olduğunuda vurguladı.

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre vaka sayısı bugün itiabariyle 186 bin 493 kişi olurken,hayatını kaybeden vatandaşı sayımız ise 22 kişi artarak 4 bin 927 kişi oldu. Diğer yandan toplam yoğun bakım hasta sayımız 781 kişi olurken, solunum desteği verilen hasta sayısı ise 318 kişi oldu.

20 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI