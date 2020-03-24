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Bakan Koca ;"7 can kaybımız daha var toplam 44 ölüm" (24 Mart 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda toplam can kaybımızın 44 olduğunu ve 343 yeni tanı konmuş hasta olduğunu açıkladı.

24 Mart 2020 Salı 22:25
Bakan Koca ;"7 can kaybımız daha var toplam 44 ölüm" (24 Mart 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA ;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda bu gün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybımızın 44 olduğunu ayrıca bu gün için 343 yeni tanı konmuş hasta olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı son vakalarla birlikte koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 1.872, ölü sayısı ise 44 oldu.

Son Güncelleme: 24.03.2020 22:33
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKorona Virüs Vakaları
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