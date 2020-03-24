Bakan Koca ;"7 can kaybımız daha var toplam 44 ölüm" (24 Mart 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA ;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda bu gün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybımızın 44 olduğunu ayrıca bu gün için 343 yeni tanı konmuş hasta olduğunu açıkladı.
Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020
Son Güncelleme: 24.03.2020 22:33