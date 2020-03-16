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Bakan Koca Açıkladı :" Bu gün 29 yeni tanı konuldu toplam vaka 47 "

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Korona-virüs ile ilgili son rakamları sosyal medya üzerinden paylaştı.İşte toplam koronavirüs vaka sayısı ve hasta olan kişilerin yaş ortalaması.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:49
Bakan Koca Açıkladı :" Bu gün 29 yeni tanı konuldu toplam vaka 47 "

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Korona-virüs ile ilgili son rakamları paylaştı Koca'nın yaptığı açıklama ;

"Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Ateş Kara, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının yaş ortalamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birebir tüm yaşları hatırlamıyorum. Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaşının üstünde" dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 01:08
Anahtar Kelimeler:
Bakan Koca
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