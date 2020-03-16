Bakan Koca Açıkladı :" Bu gün 29 yeni tanı konuldu toplam vaka 47 "

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Korona-virüs ile ilgili son rakamları paylaştı Koca'nın yaptığı açıklama ;

"Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Ateş Kara, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının yaş ortalamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birebir tüm yaşları hatırlamıyorum. Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaşının üstünde" dedi.