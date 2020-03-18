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Bakan Koca Açıkladı :" İlk can kaybı yaşandı " Toplam vaka sayısı 98 !

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Korona-virüs ile ilgili yaptığı son açıklamada; "1 can kaybımız var ,toplam vaka sayısı 98" dedi

18 Mart 2020 Çarşamba 00:05
Bakan Koca Açıkladı :" İlk can kaybı yaşandı " Toplam vaka sayısı 98 !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor. İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

Sağlık bakanı Fahrettin koca ülkemizde ki vaka sayısının toplam 98 olduğunu açıkladı

Son Güncelleme: 18.03.2020 00:11
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBakan Koca
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