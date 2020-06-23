Bakan Koca başkanlığın'da toplanan kurul YKS ve Kurban Bayramı tedbirlerini ele aldı

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgın hastalığının ülkemizde de görülmesinden sonra, hastalığın toplum üzeriden ki din sosyolojisi,sosyoloji, iletişim, psikoloji, gibi farklı alanlarda ki etkisini araştıran Toplum Bilimleri Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı.
YKS EK TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Ayrıca toplantıda korona virüs sonrası başlayan yeni normal hayatta toplumdaki bireylere verilecek mesajlar el alındı.
Son Güncelleme: 23.06.2020 19:33