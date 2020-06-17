Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugü toplanan bilim kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısında bazı açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sözlerine dünyanın en yüsek vakayı 7 haziran tarihinde gördüğünü söyleyerek başladı. Korona virüs'e karşı henüz bir ilaç yada aşı bulunmadığını vurgulayan Koca kontrollü hayat ile ve mesafe kuralı ile güvende olabileceğimizi hatırlattı.

17 Haziran günlük korona virü vaka bilançosunu açıklayan Bakan Koca, vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olan ilin Gümüşhane olduğu en düşük olan ilin ise Kilis olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre toplam vaka sayısı 182 bin 727 kişi olurken toplam vefat sayısı ise 4 bin 861 kişi oldu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI GÜNDEMDE YOK VE MASKEYİ BAZI ŞEHİRLERE ÖNERDİK

Maske yasaklarına ve sokağa çıkma kısıtlamalarına da değinen Bakan Koca,3 büyük ilimiz olan megakent İstanbul, Başkent Ankara ve Bursa için maskenin zorunlu olması gerektiğini söylerken,sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak ise bu konunun gündeme gelmediğini belirti.