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Bakan Koca'dan dün akşam sonrası ilk açıklama geldi!

Korona virüs ile mücadele kapsamında büyükşehirler de uygulamaya konan 2 günlük yasak kararından sonra bazı kişiler marketlere , fırınlara akın etmiş ve bu duruma evlerinde kalan vatandaşlar tepki göstermişti. O yaşanan olaylar sonrasında Sağlık Bakanının düşünceleri merak edilmişti ve bakan koca ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:06
Bakan Koca'dan dün akşam sonrası ilk açıklama geldi!

10 Nisan gecesi korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı alındı ve bu karar açıklandıktan sonra büyükşehirlerde binlerce vatandaş marketlere ve fırınlara akın etmiş ve bu durum evlerinde kalan insanların oldukça tepkisini çekmişti.

Tüm bu yaşananlardan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu olaylar karşısında yapacağı açıklamalar merak edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım." dedi.

Son Güncelleme: 11.04.2020 19:22
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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