Bakan Koca'dan dün akşam sonrası ilk açıklama geldi!

10 Nisan gecesi korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı alındı ve bu karar açıklandıktan sonra büyükşehirlerde binlerce vatandaş marketlere ve fırınlara akın etmiş ve bu durum evlerinde kalan insanların oldukça tepkisini çekmişti.

Tüm bu yaşananlardan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu olaylar karşısında yapacağı açıklamalar merak edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım." dedi.