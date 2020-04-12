İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güzel haberler geldi.Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada 'ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü' dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 11:57
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı üniversitelerin rektör ve dekanlarıyla pandemi gündemi üzerine görüşmeler yaptı.

Bakan Koca yapılan görüşmede bu kritik dönemde bütün hastaneleriden omuzlarında yük olduğunu hatırlattı.

Vaka tespiti için yapılan taramaların artışıyla vaka sayısının arttığını ifade etti. Artışın ciddi bir oranda olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi.

"YOĞUN BAKIMDA YATIŞ GÜN SAYISININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Koca, hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyledi. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz."

BAKAN KOCA, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, üniversite rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaPandemiEntübe Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konukları belli oldu! 12 Nisan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Ziraat Bankası 0.79 faizli konut ve ihtiyaç kredisi koşulları ve detayları
Yeni torba yasa ile KYK borçlarına indirim ve erteleme geliyor!
Kara Listede olan kişiler 10 Bin TL Temel ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurabilir mi? Kara listede olana korona kredisi veren bankalar
Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi yardım kampanyası başvuru talep formu ve başvuru şartları
Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? 11 Nisan Zümrüdüanka 10.bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Survivor 44.Bölüm fragmanı 12 Nisan Pazar 2020
Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangisi?
isim şehir oyunu nasıl oynanır? İsim şehir oyunu kuralları
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.