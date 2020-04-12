Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı üniversitelerin rektör ve dekanlarıyla pandemi gündemi üzerine görüşmeler yaptı.

Bakan Koca yapılan görüşmede bu kritik dönemde bütün hastaneleriden omuzlarında yük olduğunu hatırlattı.

Vaka tespiti için yapılan taramaların artışıyla vaka sayısının arttığını ifade etti. Artışın ciddi bir oranda olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi.

"YOĞUN BAKIMDA YATIŞ GÜN SAYISININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Koca, hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyledi. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

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BAKAN KOCA, 81 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, üniversite rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık." ifadelerini kullandı.