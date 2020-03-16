Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçileri Bakanlığı tarafından tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına ilişkin 81 ile gönderildiği iddia edilen belgenin gerçeği yansıtmadığı, doğru haberlerin yapılan resmi açıklamalar olduğunu kaydetti.

Bakan Kova, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR." ifadelerine yer verdi.