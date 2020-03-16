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Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sosyal medyada hızla yayılan 81 ile gönderildiği iddia edilen sahte 'koronavirüs genelgesi'ne ilgili açıklama yaptı.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:23
Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçileri Bakanlığı tarafından tüm eğlence mekanlarının kapatılmasına ilişkin 81 ile gönderildiği iddia edilen belgenin gerçeği yansıtmadığı, doğru haberlerin yapılan resmi açıklamalar olduğunu kaydetti.

Bakan Kova, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan sahte genelge uyarısı; Gerçek dışıdır!

Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıIçişleri Bakanlığı81 IlSahte Genelge
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