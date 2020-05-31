Bakan Fahrettin Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi. "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca'dan sigara içenlere uyarı! Mutlaka maske takın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünya Tütünsüz Günü'nü kutladı. Bakan Koca, mesajında sigara içenlere bir uyarıda bulunarak maske takılması halinde daha az içilebileceğini söyledi.
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