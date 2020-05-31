Bakan Koca'dan sigara içenlere uyarı! Mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünya Tütünsüz Günü'nü kutladı. Bakan Koca, mesajında sigara içenlere bir uyarıda bulunarak maske takılması halinde daha az içilebileceğini söyledi.

Bakan Koca'dan sigara içenlere uyarı! Mutlaka maske takın
    Abone Ol:

31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında sigara içenler içinde uyarı yapan Bakan Koca, maske takmanın bu konuyla ilgili önemini bir kez daha hatırlattı.

Bakan Fahrettin Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi. "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" ifadelerine yer verdi.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Anneler günü için en güzel şiirler kısa ve uzun 2020 Anneler günü şiirleri
Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme