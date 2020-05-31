Bakan Koca'dan sigara içenlere uyarı! Mutlaka maske takın

31 Mayıs '' nedeniyle Sağlık Bakanı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajındaiçenler içindeyapan Bakan Koca,takmanın bu konuyla ilgili önemini bir kez daha hatırlattı.

Bakan Fahrettin Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi. "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" ifadelerine yer verdi.