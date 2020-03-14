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Bakan Koca'dan Ürküten açıklama ! Ülkemizde Korona-Virüs Vaka sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal medya üzerinde yapmış olduğu son dakika açıklaması ile Türkiye'de vaka sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 23:58
Bakan Koca'dan Ürküten açıklama ! Ülkemizde Korona-Virüs Vaka sayısı 6'ya çıktı.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakası 6'ya yükseldi. Bakan Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Son bir haftada içinde umreden dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı." dedi.

Ve yurt dışından gelen vatandaşların 14 Gün kuralına uymaları konusunda ısrarcı olduklarını yineledi.Yeni vakaların çıkması durumundan endişeli olduklarını belirten sağlık bakanı vatandaşları ziyaetçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

İşte Koca'nın o açıklaması;

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez..

Son Güncelleme: 15.03.2020 00:11
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsülkemizdeki Vaka Sayısı
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