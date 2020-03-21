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Bakan Koca, detaya dikkat çekti! Koronavirüsü ölümlerinde ortak özellik

Türkiye'de koronavirüsü salgınından dolayı ölen kişi sayısı 9'a yükselirken Sağlık Bakanı Koca, bir detaya dikkat çekti. Son açıklamasında hayatını kaybeden vatandaşların ortak özelliğinden bahsetti.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:13
Bakan Koca, detaya dikkat çekti! Koronavirüsü ölümlerinde ortak özellik

Çin'de başladıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve kaynağının henüz tespit edilemediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili dünya genelinde 275 bin kişiden fazla vürüs tespit edilirken can kaybının da 11 bini geçtiği kaydedildi.

Türkiye'de ise koronavirüsünden 10 günde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Vaka sayısı 670'e yükseldiğini belirttiği açıklamasında çok önemli bir detaya dikkat çekti.

VİRÜSTEN ÖLENLER YAŞLI VE DİRENCİ ZAYIF KİŞİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin yaşlı ve direnci zayıf kişiler olduğunu vurguladı ve yaşlı vatandaşlarımızı korumamız gerektiği çağrısında bulundu. Bunula birlikte, Türkiye'de koronadan ölenlerin ortak özellikleri ortaya çıkmış oldu.

ÇİN'DE YAPILAN ARAŞTIRMALARDA RİSKLİ GRUP YAŞLILAR ÇIKMIŞTI

Kovid-19'un merkezi Çin'de virüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmada, hastalanan kişilerin yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük olduğu görüldü. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastaların ölüm riskinin çok yüksek olduğu belirlenirken araştırmada ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit edildi.

Diğer taraftan ikinci risk grubuna ise kronik hastalık yani kalp rahatsızlıkları, diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izledi.

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Sağlık BakanlığıKoronavirüsüOrtak özellikRisk Grubu
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