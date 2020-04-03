Bakan Koca en riskli illeri ve en yüksek ölüm oranı olan şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamarından satır başları:

Son derece sağlıklı olan bir kişi en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı

Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.

Burada son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 120 716 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka sayısı tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız.

425'e yükseldi. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.

En riskli iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli...20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, 40 yaş üstünde teşhis konan vakaların daha çok olduğu, erkeklerin kadınlara göre görülme orıanın daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum.Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı.

60 yaş üstünün kritik olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybeden hastalarımızın da yüzde 78.7'sini yüzde 80'e yakınının 60 yaşının üstünde görüyoruz.

Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo.

Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz.

Sokak hareketliliği beklenilen düzeye inmedi. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum temas, mesafe, izolasyon.

BİLİM KURULU ÜYELERİNDE KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Herkesin test yaptırma talebiyle doğru olmadığını biliyoruz. Bu ortamda da şu an bu virüs olabilir. Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Fakat isim söylememi beklemeyin.

TAVSİYE KARARINI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK

Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Bilim Kurulu salgının riskle hissedildiği yerlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiği kararını aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik.