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Bakan Koca güncel korona virüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan korona virüs pandemi sürecinde güncel korona virüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca,yoğun bakım ve entübe hasta sayısında artışın olduğunu vurguladı

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:47
Bakan Koca güncel korona virüs vaka sayılarını açıkladı
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Küresel çapta yaşanan korona virüs ile ilgili mücadele süreci ülkemizde de sürüyor. Vaka sayıları gün gün binin üzeride olacak şekilde artıyor.

 26 Haziran tarihli güncel korona virüs vaka sayılarını yine her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzeriden paylaştı.


Bakan Koca'nın açıkladığı resmi verilere göre bugün ülke genelinde ki sağlık kuruluşlarında tespit edilen vaka sayısı bin 396 kişi olurken hastalığın başladığı günden bu yana enfekte olan kişi sayısı 194 bin 511 kişi oldu. Diğer yandan hayatını kaybeden vatandaşlarımızı sayısı 19 kişi artarak toplam 5 bin 65 kişi oldu.

Bakan Koca aynı zamanda yapmış olduğu paylaşımda sadece bugün için korona virüs sebebiyle hastaneye yatış yapan hasta sayısının 113 kişi olduğunu ve yine sadece bugün için yoğum bakım sayısının 22 kişi , entübe sayısının ise 13 kişi arttığını vurguladı

26 HAZİRAN KORONA VİRÜS GÜNCEL VAKA SAYILARI


Son Güncelleme: 27.06.2020 13:47
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