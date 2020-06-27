Bakan Koca güncel korona virüs vaka sayılarını açıkladı

Küresel çapta yaşanan korona virüs ile ilgili mücadele süreci ülkemizde de sürüyor. Vaka sayıları gün gün binin üzeride olacak şekilde artıyor.
26 Haziran tarihli güncel korona virüs vaka sayılarını yine her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzeriden paylaştı.
Bakan Koca aynı zamanda yapmış olduğu paylaşımda sadece bugün için korona virüs sebebiyle hastaneye yatış yapan hasta sayısının 113 kişi olduğunu ve yine sadece bugün için yoğum bakım sayısının 22 kişi , entübe sayısının ise 13 kişi arttığını vurguladı
26 HAZİRAN KORONA VİRÜS GÜNCEL VAKA SAYILARI
Son Güncelleme: 27.06.2020 13:47