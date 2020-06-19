Bakan Koca İstanbul ve Ankara'da vaka sayısının düştüğünü açıkladı! İşte güncel rakamlar

Korona virüs ile mücadele sonrasında yeni normal hayata alışmaya başladığımız bu süreçte hafta başındaki vaka sayılarında gerçekleşen artış korkutmuştu.
Ancak son günlerde açıklanan vaka sayıları incelendiğinde sayılarda tekrardan düşüş gerçekleşmeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzeriden açıklanan güncel verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 185 bin 245 kişi oldu. Bugün hayatını kaybeden vatandaş sayımız 23 ve bugüne kadar hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız ise 4 bin 905 kişi oldu.
19 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 19.06.2020 21:22