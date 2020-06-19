Bakan Koca İstanbul ve Ankara'da vaka sayısının düştüğünü açıkladı! İşte güncel rakamlar

Korona virüs ile mücadele sonrasında yeni normal hayata alışmaya başladığımız bu süreçte hafta başındaki vaka sayılarında gerçekleşen artış korkutmuştu.

Ancak son günlerde açıklanan vaka sayıları incelendiğinde sayılarda tekrardan düşüş gerçekleşmeye başladı.

19 Haziran korona virüs güncel vaka rakamlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara için son bir hafta içinde en düşük vaka sayısının bugün görüldüğünü söyledi. Ayrıca Bakan Koca bugünde dün olduğu gibi iyileşen hasta sayısının vaka sayısının geçtiğiniz vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzeriden açıklanan güncel verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 185 bin 245 kişi oldu. Bugün hayatını kaybeden vatandaş sayımız 23 ve bugüne kadar hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız ise 4 bin 905 kişi oldu.

19 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU