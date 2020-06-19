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Bakan Koca İstanbul ve Ankara'da vaka sayısının düştüğünü açıkladı! İşte güncel rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni normalde 19 haziran tarihli vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca İstanbul ve Ankara'da haftanın en düşük vakalarının görüldüğü söyledi

19 Haziran 2020 Cuma 19:59
Bakan Koca İstanbul ve Ankara'da vaka sayısının düştüğünü açıkladı! İşte güncel rakamlar
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Korona virüs ile mücadele sonrasında yeni normal hayata alışmaya  başladığımız bu süreçte hafta başındaki vaka sayılarında gerçekleşen artış korkutmuştu.

Ancak son günlerde açıklanan vaka sayıları incelendiğinde sayılarda tekrardan düşüş gerçekleşmeye başladı.


19 Haziran korona virüs güncel vaka rakamlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara için son bir hafta içinde en düşük vaka sayısının bugün görüldüğünü söyledi. Ayrıca Bakan Koca bugünde dün olduğu gibi iyileşen hasta sayısının vaka sayısının geçtiğiniz vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzeriden açıklanan güncel verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 185 bin 245 kişi oldu. Bugün hayatını kaybeden vatandaş sayımız 23 ve bugüne kadar hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız ise 4 bin 905 kişi oldu.

19 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU


Son Güncelleme: 19.06.2020 21:22
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