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Bakan Koca normale dönüş için temkinli konuştu!

Koronvirüs vakalarının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte normale dönüş için Ramazan bayramı işaret edilmeye başlandı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normale dönüşte ramazan bayramı için temkinli konuştu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:04
Bakan Koca normale dönüş için temkinli konuştu!

Korona virüs ile yakşalık 45 gündür mücadele eden Türkiye yavaş yavaş vaka artış hızını kontrol altına almayı başardı. Son açıklanan verilere görede hastalıktan iyileşen kişi sayısında hayli artış var. Durum böyle olunca normale dönüş tarihi için bazı kesimler tarafından Ramazan Bayramı tarihi işaret edilmeye başlandı ancak Bakan koca bu konuda bir daha temkinli konuştu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA'nın konuyla ilgili açıklamaları ;

Candaş Tolga Işık'a konuşan Fahrettin Koca, salgında şu anki gidişattan 65 yaş üzeri vatandaşların taleplerine, okulların açılmasından bayramda normale dönülmesine kadar çok önemli açıklamalar yaptı.

''Gevşediğimiz an tablo kötüye gider"

İşte Koca'nın açıklamaları; ''Şu anki iyiye gidişat bizi gevşetmesin, bu tablo tamamen hareketlilikle orantılı. Hareketliliği bir süre daha en azından Ramazan ayı boyunca kontrol altında tutmak zorundayız, gevşediğimiz an tablo kötüye gider.

''Gönlüm bunu yapmaktan yana değil''

3 günlük Ramazan bayramında normale dönüşün başlatılması bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bilim Kurulu da bayramı geçirmekten yana. Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil.

Okullar ne zaman açılacak

'Okulların tamamen açılmasından ziyade Milli Eğitim Bakanlığımız'la birlikte bu sene son sınıflara ve sınavların yapılmasına dair bir planlama yapıyoruz. 15 Mayıs sonrası seyre bakarak AVM'lere yönelik de böyle kademeli bir adım atılabilir.

''Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz"

65 yaş üzeri vatandaşlarımız haklı ama ne olur bize güvensinler. Şu an vefat sayılarımız onları korumaya alabildiğimiz için daha düşük. Ramazanda dayansınlar. Bayramda ya da hemen sonrasında ilk önce onlara özel bir karar alabiliriz."

Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaNormale Dönüş
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