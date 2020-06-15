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Bakan Koca sağlık personeli alımı müjdesi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada toplam 3 bin 250 kişi olmak üzere sağlık bakanlığı kadrolarına personel alımı yapılacağını açıkladı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:43
Bakan Koca sağlık personeli alımı müjdesi verdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada bakanlık kadroların çalıştırılmak üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekçi işçi alınacağı müjdesini duyurdu.

3 BİN SAĞLIK PERSONELİ


Bakan koca İstanbul'daki hastanelerde çalıştırılmak üzere KPPS sınav puanı referans alınarak ÖSYM aracılığıyla personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Alınacak personel ünvanlarının ise 2 bin 302 kişisisinin hemşire, geri kalan 606 kişinin ise diyetisyen,ebe,psikolog ve sosyal çalışmacı olacağını vurguladı.

YERLEŞTİRMELERİ ÖSYM YAPACAK

Sağlık personeli alım süreci ÖSYM tarafından yönetilecek ve başvuru tercihleri 16 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılacak.Detaylar önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.

250 SÜREKLİ İŞÇİ

Bakan Koca ayrıca sağlık bakanlığı kadrolarında çalıştırılmak üzere İŞKUR üzeriden toplam 250 sürekli işçi alımının yapılacağınıda sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 15.06.2020 16:58
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