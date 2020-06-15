Bakan Koca sağlık personeli alımı müjdesi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada bakanlık kadroların çalıştırılmak üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekçi işçi alınacağı müjdesini duyurdu.
3 BİN SAĞLIK PERSONELİ
YERLEŞTİRMELERİ ÖSYM YAPACAK
Sağlık personeli alım süreci ÖSYM tarafından yönetilecek ve başvuru tercihleri 16 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında yapılacak.Detaylar önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.
250 SÜREKLİ İŞÇİ
Bakan Koca ayrıca sağlık bakanlığı kadrolarında çalıştırılmak üzere İŞKUR üzeriden toplam 250 sürekli işçi alımının yapılacağınıda sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 15.06.2020 16:58