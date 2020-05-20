Bakan Koca, seyahatlerde HES kodu dönemini duyurdu! HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında normalleşme süreci içerisinde uygulamaya alınan HES kodu uygulaması hakkında detaylar paylaştı. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?

Bakan Koca, seyahatlerde HES kodu dönemini duyurdu! HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?
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Bilim Kurulu toplantısının ardından basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı ile ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Koca, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerine yer verdi. Normalleşme süreci içerisinde uygulamaya alınan HES kodu hakkından merak edilen sorularıda yanıtlayan Bakan Koca, uygulamanın detaylarını paylaştı.

'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelecek yeni bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacağını söyleyen Bakan Koca, seyahatlaerin artık HES kodu ile yapılacağını söyleyerek "İç hatlarda uçuşa 24 saat kala uçuştaki tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacak" diye konuştu.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?


 

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 18:13

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