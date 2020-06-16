Bakan Koca son bilançoyu paylaştı! Vaka sayısı dünküne göre düştü

Türkiye normalleşme yolunda yavaş yavaş ilerlerken vaka sayılarıda dikkatle takip ediliyor. Normalleşme ile birlikte bazı bölgelerde vaka sayılarında ki artış sonrasında bir çok şehirde maskesiz dolaşma yasaklanmış,sosyal mesafe kuralları daha etkin denetlenmeye başlamıştı.

Bir yandan sıkı tedbirler ve önlemler ile ilgili uyarılar ve denetlemeler artarken diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vakalarında güncel bilançoyu paylaştı.

TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre vaka sayısı düne göre bin 467 kişi artarak 181 binin üzerinde çıktı.bugüne kadar ölen kişi sayısı ise 4 bin 842 kişi olurken toplam entübe hasta sayısı 303 kişi oldu.

Bakan Koca,paylaşımında pozitif vaka sayısının 1000'in üzerinde gittiğini söyledi ve tedbirler ile güçlü olunacağını vurguladı.

16 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI