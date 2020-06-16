Bakan Koca son bilançoyu paylaştı! Vaka sayısı dünküne göre düştü

Türkiye normalleşme yolunda yavaş yavaş ilerlerken vaka sayılarıda dikkatle takip ediliyor. Normalleşme ile birlikte bazı bölgelerde vaka sayılarında ki artış sonrasında bir çok şehirde maskesiz dolaşma yasaklanmış,sosyal mesafe kuralları daha etkin denetlenmeye başlamıştı.
Bir yandan sıkı tedbirler ve önlemler ile ilgili uyarılar ve denetlemeler artarken diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vakalarında güncel bilançoyu paylaştı.
TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ
Bakan Koca,paylaşımında pozitif vaka sayısının 1000'in üzerinde gittiğini söyledi ve tedbirler ile güçlü olunacağını vurguladı.
16 HAZİRAN KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI
Son Güncelleme: 16.06.2020 20:38