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Bakan Koca: Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu (27 Mart 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda toplam can kaybımızın 92 olduğunu ve vaka sayısının 5698 açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 19:55
Bakan Koca: Toplam can kaybı sayımız 92'yi buldu (27 Mart 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA yapmış olduğu açıklamada 

"Can kaybı 92'ye yükseldi. Vaka sayımız 5 bin 698 oldu. 42 Hastamız iyileşerek taburcu oldu". dedi

Bakan Koca'nın diğer açıklamaları ise şu şekilde ; 

En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrid edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konulmalıdır.

Sokakta geçirelecek zamana kısıt getirilmesi en önemli konu başlıklarından biri olmuştur. Toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir. Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya varıyor, virüsün şehirden şehire yayılmasına set çekmek...

Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine, sınırları konmuş geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü hayata koyacak. Hastalığın önüne geçeceğimize inanıyorum.

Bugün tavsiye kararlarını sayın Cumhurbaşkanımıza da arzettim, bu konuda değerlendirmeleri olacak. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edecek. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirilecek.

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Son Güncelleme: 27.03.2020 19:57
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKorona Virüs Vakaları
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