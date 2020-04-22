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Bakan Koca: Türkiye'de ölüm oranı 2,3.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bakan Koca,Türkiye'deki ölüm oranın 2.3 olduğunu belirtti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:23
Bakan Koca: Türkiye'de ölüm oranı 2,3.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Salgını şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz.

"VİRÜSLE MÜCADELEDE HER GÜN DAHA İYİYİZ"

Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 16.447'YE YÜKSELDİ

Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti. Bugün 1559 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 16.447'ye ulaştı.

Avrupa ülkelerinin, ABD'nin yaşadığını trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz.

Tedaviyi erken dönemde uyguladığımızda ölümlerin ne kadar stabilleştiği ortadadır. İngiltere'nin dünya ortalamasının üstüne nasıl çıktığını görüyoruz. İngiltere dünya ortalamasını yükseltmektedir. Almanya başta düşük seyretmekteyken daha sonrasında dünya ortalamasına nasıl paralel seyrettiğini görüyoruz. İtalya'da sağlık alt yapısının düşmesi ve yaş oranının yüksek olması dolayısıyla dünya ortalamasını yükselttiğini görüyoruz. ABD'de ise bütün ülkelerden farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalamayı yükseltti ve sonra ortalamanın altına düştükten sonra yeniden yükselişe başladığını görüyoruz.

TÜRKİYE'DE HER 3 YATAKTAN 2 TANESİ BOŞTUR

Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir.

YANİ VAKALARIN ZATÜREYE DÖNME ORANI HER GEÇEN GÜN AZALMAKTADIR

Vakaların zatürre olma oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'dan yüzde 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı o kadar azalır, entübe sayısı o oranda azalır.

ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da ölüm 13, Fransa 17, Türkiye yüzde 2,3. Türkiye'de ölüm oranı düşük seyrediyor bu etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır.

Bu salgında kimse bana bir şey olma deme lüksüne sahip değiliz. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'si 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı. Her gün virüsü ve hastalığı daha iyi tanımalyız. Her bilgi tedbir için gerekçemiz olacaktır. İzolasyondan taviz vermemeliyiz. Salgının bu noktadan sonra nasıl seyredeceğine uygulayacağımız tedbirlerle bize bağlıdır.

Cuma günü Ramazan başlıyor, Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın.

NEW YORK TİMES'IN SKANDAL HABERİNE TEPKİ

Sağlık Bakanı Koca: Bu haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber. Dünyadaki ülkeler iki kod üzerinden Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirim yapıyor. Bunun sebebi PCR testi yapamayan ülkelerdir. Bugüne kadar bütün bilgileri, şeffaf bir şekilde DSÖ'ye istediği şekilde verdik.

İSTANBUL'DA VEFAT EDEN İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Bundan böyle il dışına vefat edenlerin bulaşıcı hastalık raporuyla il dışına defnedilmemesi kararını aldı. Daha önce vefat edenlerin kendi memleketlerinde definlerini yaparken bu tarihlerden sonra buna izin verilmedi. İstanbul'da vefat eden herkes İstanbul'da defnedildi. O yüzden bazı mezarlıklarda doluluk oranları ortaya çıkmıştır.

Biz ise sonuna kadar hastanelerimizde takip ediyoruz ve yatak doluluk oranımız %30. Yani 6'da 1 doluluk oranımız vardır onlara göre. Bu kadar düşük yatak oranımız varken nasıl ölüm oranlarının yüksek olmasını bekliyorsunuz? Gerçekten sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanımızın başarısı olduğuna inanın.

1 MİLYON 100 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIMIZA GERÇEKTEN GÜVENELİM

1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza gerçekten güvenelim. Türkiye sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın destan yazdığından emin olalım. Lütfen bu sözleri söylerken vicdani sözle söyleyelim. Herkesin mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor köstek olmaması gerekiyor. Sağlık sistemimizle önümüzdeki haftalarda dünyaya yaptıklarımızı akademik yayınlarla gösterdiğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz.

ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ HAFTAYI SABIRLA GEÇİRELİM

Gençlerimiz ve yaşlılarımız, bu dönemde çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı %38'lerden %17'ye kadar şimdi düştü. Bu ne kadar başarılı olduğunu ve büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı sabırla geçirelim. Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır diyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara geçmiş oluruz diye düşünüyorum.

Salgının şiddetinin artmasıyla hekim ihtiyacı belirmişti. Yatak doluluk oranlarımız yüzde yüz değil. Genel olarak hekim açığımız var ama pandemiye karşı ciddi bir sorunumuzun olmadığı görüyoruz. Üniversite arkadaşlarımızın erkenden mezun edilmesinin dünyaya göre ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.

Son Güncelleme: 22.04.2020 21:30
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
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