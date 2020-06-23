İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.433
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5719
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel korona virüs vakalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Koca,test sayısının 3 milyonu geçtiğini vurguladı

23 Haziran 2020 Salı 21:25
Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'
Takip Et:

Yaşanan korona virüs hastalığı pandemi sürecinde ülkemizde ki 23 Haziran vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca vaka paylaşımında bugüne kadar yapılan test sayısının toplam 3 milyonu geçtiğini duyurdu.


Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi vaka artışının olduğu bazı şehirleden yoğun bakımda yatan hasta sayılarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 kişini korona virüs sebebiyle yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

23 Haziran tarihli vakaları incelendiğinde hastalığın görüldüğü günden bu yana virüse yakalanan kişi sayısı toplamda 190 bin'i aştı. İyileşen hasta sayımız 162 bin 848 kişi olurken, bugüne kadar hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız ise 5 bin 1 kişi oldu.

23 HAZİRAN VAKA TABLOSU 


Son Güncelleme: 23.06.2020 21:25
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de yılan dehşeti!
Hakkari'de yılan dehşeti!
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
TBMM'de 6 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki iki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu
Türk Tarih Kurumu sözde soykırım iddialarına son noktayı koydu

Popüler Haberler

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.