Bakan Koca:'Test sayımız 3 milyonu geçti'

Yaşanan korona virüs hastalığı pandemi sürecinde ülkemizde ki 23 Haziran vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca vaka paylaşımında bugüne kadar yapılan test sayısının toplam 3 milyonu geçtiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi vaka artışının olduğu bazı şehirleden yoğun bakımda yatan hasta sayılarını paylaştı. Açıklanan verilere göre Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 kişini korona virüs sebebiyle yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

23 Haziran tarihli vakaları incelendiğinde hastalığın görüldüğü günden bu yana virüse yakalanan kişi sayısı toplamda 190 bin'i aştı. İyileşen hasta sayımız 162 bin 848 kişi olurken, bugüne kadar hayatını kaybeden toplam vatandaş sayımız ise 5 bin 1 kişi oldu.

23 HAZİRAN VAKA TABLOSU