Bakan Kurum, Elazığ'da 2 bin yeni konut projesi çalışmalarına bugün başlanacığını açıkladı

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Hükümet bölgede bulunan depremzedeler için çalışmalarına hızla devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da bölgede yapılması planlanan 2 bin konut ile ilgili saha ve zemin etütlerinin bugün itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Diğer Bakanlarla birlikte ortak bir bası toplantısı düzenleyen Bakan Kurum, konuşmasında, "Elazığ'da diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yoğun desteklerinden ötürü kendilerine minnettarlıklarını ileten Bakan Kurum, bölgede hasar tespit çalışmalarını önümüzdeki en geç 10 gün içerisinde tamamlamış olacağını belirterek projede etaplar halinde mahalle mahalle tespit çalışmalarınınde hızla devam ettiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde yapılan tespitler doğrultusunda 50 binanın yıkık olduğunu gzlemlediklerini söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün itibari ile Elazığ’da 50 yıkık binamız mevcut, 308 ağır hasarlı, 150’de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor içine girmeye izin vermeyeceğimiz girdiği takdirde can güvenliğinin olmadığı binaların yıkımını gerçekleştiriyor olacağız.

Malatya’da 155 yıkık binamız mevcut, Diyarbakır Çermik’te 8 yıkık binamız mevcut. Aralıksız hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Mustafa Paşa ve Sürsürü’de zemin + dört beş katı geçmeyecek kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz, Dilek Sitesi yanında bulunan hasarlı binaların tespitlerini de yapmaya başladık.

Dilek Sitesi’nin etrafında 9 ağır hasarlı binaların tespitini yaptık, bu binaların da yıkılması gerektiğini belirledik."

Elazığ'da en çok hasar alan ilçelerden biri olan Sürsürü Mahallesi’ndeki vatandaşlarla da görüşmelerin devam ettiğini ve o bölgede de yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek istediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Mustafa Paşa Mahallesi’nde de risk teşkil eden bir binamız vardı yıkımını dün gerçekleştirdik, çevredeki 73 binada da hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. 650 binadan numune alınarak binaların hasar tespiti, risk taşıyıp taşımadığının çalışması 3 gün içerisinde tamamlanacak. Oradaki riskli binaların da yıkımına gireceğiz, orada da vatandaşlarımızla görüşmelerimiz başladı." diye konuştu.

Sürsürü ve Mustafa Paşa’da binaları yıkılan vatandaşlara var olan 400 konutun teklif edileceğini ve kendilerinin de uygun bulması halinde bu hazır konutlara vatandaşlarımızı yerleştireceklerini belirten Kurum, konuşmasında "Tüm Elazığ’da 2 bin adet konut çalışmasına başlıyoruz, etüt çalışmaları bugün itibariyle başladı. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Amacımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza sağlam ve güvenli konut inşaatına başlamaktır, bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



