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Bakan Pakdemirli açıkladı; Tarımsal destekte ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 84,8 milyon lira ödemenin bugün gerçekleştirildiğini açıkladı.

17 Ocak 2020 Cuma 14:07
Bakan Pakdemirli açıkladı; Tarımsal destekte ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık tarafıdan yürütülen Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında gerçekleştirmesi uygun görülen ödemelerin bugün yetiştiricelerin hesaplarına yatacağını duyurdu. Tarım desteği kapsamında 1253 işletmeye 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşan Pakdemirli, ödemelerin hesaplara bugün geçtiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, söz konusu ödemeler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak"


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 14:38
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Tarım BakanlığıBekir PakdemirliYetiştirici ödemesiTarım Destek
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