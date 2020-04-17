Bakan Pakdemirli, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti!

Tarım alanında yapılan desteklerle ilgili açıklama yapan ayrıca gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyleyerek taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Dr. Bekir Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade ederek yapılan kontrollerin ardından insanların hayatını tehlikeye düşüren firmaların isimlerini de tek tek açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamaların resmi kontrol faaliyetlerinin Bakanlık tarafından büyük bir titizlikle yürütüldiğünü belirterek, "İnsanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi ve yanlış yapan kim varsa ifşa edeceğiz." diye konuştu.

İlk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.509 firmaya ait 3.356 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edildiği taklit ve tağşiş listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİNİN LİSTESİ