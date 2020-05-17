Bakan Pakdemirli organik ve organomineral destek ödemelerinin başladığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik ve organomineral gübre destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Pakdemirli yazılı olarak yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl organik ve organomineral gübre desteği alan çiftçiler için yeni desteklerin başladığını açıkladı. Buna destekler 15 Mayıs Cuma günü ödenmeye başlandı ve 20 bine yakın çiftçiye toplam 14 milyon 481 bin TL ödeme yapıldı.

Bekir Pakdemirli açıklamasında ilk kez geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan normal gübre desteğine ek olarak organik ve organomineral gübre desteklerinde dekar başına 10 TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Destekler kapsamında 57 ildeki toplam 18 bin 892 çiftçiye ödemeler yapılmaya başlandı. Gübre destek ödemeleri 15 Mayıs Cuma günü başladı ve toplam 14 milyon 481 bin TL destek verildiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:55