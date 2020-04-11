Bakan Selçuk, sosyal yardım miktarında bazı kalemlerde artışa gidildiğini açıkladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda etkileri azaltmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemelerinde ilk faz tamamladı ve yaklaşık 2 milyon haneye 1000 TL'lik ödemeler yapıldı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bugün açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik." dedi.

Selçuk, "" ifadesini kullandı.

2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile, 2012 yılından bu yana da eşi yaşamını yitirmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını belirten Selçuk, “2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık” dedi.