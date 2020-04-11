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Bakan Selçuk, sosyal yardım miktarında bazı kalemlerde artışa gidildiğini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,sosyal yardım ödemelerinde yapılan şartlı doğum ve eşi vefat etmiş kadınlara yönelik miktarlarda artış yapıldığını duyurdu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:44
Bakan Selçuk, sosyal yardım miktarında bazı kalemlerde artışa gidildiğini açıkladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda etkileri azaltmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemelerinde ilk faz tamamladı ve yaklaşık 2 milyon haneye 1000 TL'lik ödemeler yapıldı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bugün açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik." dedi.

Selçuk, "Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık." ifadesini kullandı.

2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile, 2012 yılından bu yana da eşi yaşamını yitirmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını belirten Selçuk, “2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

Son Güncelleme: 11.04.2020 11:57
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AileBakan SelçukSosyal Yardım ödemeleriÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
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