Bakan Selçuk'tan evsiz kalan kişiler için yeni korona virüs tedbirleri açıklaması

Koronavirüs salgını döneminde evsiz vatandaşlara destek olmak için yeni bir proje hayata geçirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan Evsizlere Konaklama Projesi başlatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı il müdürlükleri tarafından Evsizlere Konaklama Projesinin başladığını açıkladı.

Evsizlere Konaklama Projesi’yle evsiz ve kimsesiz kalan kişiler tespit edilecek ve ilde bulunan kamu kurumlarına ait misafirhanelerine yerleştirilecek. Evsiz kişilerin kamu kurumları misafirhanelerine yerleştirilmemesi durumunda ise ildeki pansiyon, otel gibi konaklama yerleri açılacak. Bu kişiler Koronavirüs salgını geçene kadar konaklama yerlerinde kalacak.

Evsiz kişiler konaklamaya alındıktan sağlık kuruluşları tarafından sağlıkları kontrol edilecek ve Covid – 19 belirtileri olan kişiler hastaneye kaldırılacak. Kamu misafirhanelerine ve konaklama yerlerine getirilen kişiler her türlü temel ihtiyaçları sağlanacak. Bu hizmetler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak.

Evsizlere Konaklama Projesi kapsamında kaynak tahsisi yapılan veya Vakıf kaynağıyla yapılan projelerde, hizmet verilen kişi ve konaklama bilgileri Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminin veri tabanına girilecek.

Evsizlere Konaklama Projesi kapsamında bütün illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na gerekli bilgilendirme yapıldı.