Bakan Soylu asılsız paylaşımlar için ;"Toplumda infial yaratmaya çalışıyorlar" dedi

Çin'de türeyen koronavirüs vakalarının geçtiğimiz günlerde Türkiye'de görülmesinden sonra salgının önüne geçebilmek için tüm kurumlar sıkı tedbirler almaya , yaptırımlar getirmeye başladı.

Kurumların salgının daha fazla yayılmaması için aldıkları önlemlere karşı, bazı kişiler sosyal medyada asılsız paylaşımlar ile halkı paniğe sürükleyip ,galeyana getirmeye çalışıyor.

En çok paylaşılan iddia ise OHAL ve sokağa çıkma yasağının getirileceği yönündeydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"İNFİAL YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

64 KİŞİ GÖZALTINDA

11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.