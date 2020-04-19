Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım! 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder'

Konya'da bir vatandaş sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen aracı ile sokaklara çıkıp trafiği tehlikeye atarak hareketler yapmı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Bunu gören emniyet başarı bir çalışma ile bu kişiyi yakalayıp cezai işlem uyguladı. Bu olayı İçişleri bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından;

"Türk polisi yakalar da, yardım da eder.Burada hem yakalamış hem yardım etmiş " notuyla paylaştı.

YAKALANAN ŞAHIS PİŞMANIM DEDİ

'Polise yakalanmadan' başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de" demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek, "Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa" dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uygulandı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.