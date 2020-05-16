Bakan Soylu'dan Kuzey Irak kararlılığı; ya olacağız, ya öleceğiz!

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı süleyman soylu burada bir takım temaslarda bulundu. Cizre'de İnsansız Hava Aracı (İHA) Taktik Merkezi'nin açılış törenine katılan Bakan Soylu, burada gündemle ilgili çok önemli açıklamalrda bulundu. Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadelede yaşanan gelişmelere de değindi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok önemli başarılar ve kazanımlar elde ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadelede uzun zamandır, bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koydu. Ama siz de ben de biliyoruz ki tecrübeyi, birikimi teknoloji ile birlikte birleştirdiğimiz andan itibaren terör örgütü bu topraklarda üst üste hezimetler yaşamaya başladı. Özellikle son 4 gündür yine Şırnak'a bağlı Bestler Dereler'de terör örgütüne bir darbe indirildi, hem teröristlerin hem büyük patlamaların meydana geldiği mühimmat depolarına" diye konuştuç

2020 yılı sonrasında Irak'ın kuzeyinde bulunan Gabar, Cudi, Besta, Kel Mehmet bölhelerini bırakmayacaklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de hemen sınırın ötesinde ortaya koyacağı bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akılcı, aynı zamanda milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Bunun için inancımız tamdır." diyerek konuşmasına "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet, bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemlidir. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bunu geçen yıldan itibaren planladık. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız, ya öleceğiz. Kararımız bu." sçzleriyke devam etti.

Cizre bölgesindeki taktik İHA Merkezinin sadece teröre karşı bir mücadele merkezi olmadığına dikkat çeken İçişleri Bakan Soylu konuşmasında, "Aynı zamanda burada çocuklarımız var, gençlerimiz var, evlatlarımız var, yarına umutla, aklını zihnini kucaklaştırmak isteyen aileler var. Burası büyük bir üretim merkezi olacak. Burası büyük bir tarım ve hayvancılık merkezi olacak ve burası esas itibariyle tarihi ve geleceğini buluşturan bilen ve herkesin merakını celbeden alan olacak. Bunu da sağlayacak hem geleceğini hem güvenliğini inşallah hep beraber inşa edeceğiz. İnancımız tamdır. Yani bir misyonumuz yok, çok misyonumuz var. Bu misyonu inşallah birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.