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Bakan Soylu'dan önemli korona virüs tedbirleri açıklaması! Şehirler arası seyahate kısıtlama geliyor

İçişleri bakanı Süleyman Soylu korona virüs tedbirleri hakkında kritik açıklamalar yaptı.Bu akşamdan itibaren Şehirler arası otobüs seferlerinde de kısıtlamaya gidileceğini ve piknik alanlarına girişlerin yasaklanacağını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 19:37
Bakan Soylu'dan önemli korona virüs tedbirleri açıklaması! Şehirler arası seyahate kısıtlama geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin virüsle mücadelesini NTV ekranlarında Funda Görey ve Özgür Akbaş’a değerlendirdi.

12 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınna tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.

"4 temel meseleyi ayakta tutmak zorundayız"
Soylu sözlerini söyle sürdürdü: "Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijmen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketleere ciddi çağrılarda bulunduk. bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. "

"211 bin 670 işletmeyi kapattık"
"Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak."

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem"
"Sokağa çıkma yasağına OHAL'e gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk"

"Türkiye'de hayat yüzde 80 oranında durmuş durumda"
 "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Otobüs seferleri kısıtlanıyor
Soylu alınan tedbirler kapsamında, bu akşamdan itibaren, otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını belirtti. Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.

Piknik alanları ve sahillere giriş yasaklanıyor
Bakan Soylu ayrıca, tedbirler kapsamında, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarına girişlerin yasaklanacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 27.03.2020 19:47
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