Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan tedbir ve önlemler ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken son durum değerlendirmelerinde de bulundu. Sosyal medyada sıkça dolaşan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönünde ki haberlere de açıklaık getiren Bakan Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" diye konuştu.

Türkiye Büyük Milelt Meclisi (TBMM) önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Fransa'dan gelen uçakta bulunan yolcularından KKTC vatandaşının indirilmesine ilişkin yöneltilen soruya, bazı ülkelerden Türkiye'ye gelişleri kapattıklarını belirtti ve "Bizim derdimiz koronavirüsle mücadele etmek. Bunun için hiç kimseye iltimas sağlayamayacağımız önümüzde duran en önemli gerçeklerden bir tanesi." diye yanıt verdi. Bakan soylu daha sonra konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bir bilgi eksikliğim var. Ben Dışişleri Bakanlığına yapılan bu talebi ve ricayı ilk konuşmamızdan sonra bilmiyorum. Fakat bu yazılı bir şekilde valiliğimize de intikal ettirilmiş, her tarafa intikal ettirilmiş. Çok doğal olarak Kıbrıslı bu kızımız, Kıbrıs vatandaşı olan bu kızımız, bu arabaya binince itiraz ediyor. 'Ben Kıbrıs'a transfer gideceğim, karantinaya gitmeyeceğim.' diyor. 'Karantinaya gireceksem de Kıbrıs'ta karantinaya gireceğim.' dedikten sonra varolan tartışma oluyor. Neticede orada polis arabaları gözüküyor. Diyorlar ki 'polisler durdurdu aldı.' Hayır. Polis eskortlarımızın hepsi karantina otobüslerini götüren eskortlar. Polis orada var yani. Onu Kıbrıs uçağına yetiştirmek üzere havalimanının bir özel aracı geliyor onu alıp oraya getirmek istiyor. O sırada sosyal medyaya 'iltimaslı bir yolcu var, ayrıcalık tanınıyor ve karantinaya girmeyecek' diye yansıyor. Böyle bir şey olabilir mi, biz karantinayı ülkemizi, insanları korumak, bu işle mücadele edebilmek, bu yaygınlığı engelleyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dışarıda kötülüklerini akıtamayanlar bazen, evlerde olmamız münasebetiyle sosyal medyaya akıtıyorlar. Böyle bir şey oluyor. Enerji oraya dökülüyor."

Bakan Soylu konuşmasının devamında görüntüleri ortaya çıkan şahsın şuan karantinada olduğunu da sözlerine ekledi.

İçişleri bakanı Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve son durumlar ilgili konuşurken de şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere. Bazı yerlerden yolcular geliyor, bu yolcuların çok doğal olarak kapattığımız ülkelere yönelik öyküleri var. Diyelim ki Rusya'dan geliyor ama İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 gün karantinaya alıyoruz. Bunun için bizim onları barındıracak, 14 gün hijyen kuralları içinde tutabilecek, odalarına birer birer yemek getirebilecek bir yapı ortaya koymamız lazım. Bir planlama yaptık. Bu planlama çerçevesinde Avrupa'dan gelenlere yönelik de Mevlüt Bey rakamı 2 bin 800 olarak açıkladı zaten.

THY ile görüşülüp bir uçak seferi konuldu ve bunlar getirildi. Buradaki temel mantığımız şuydu 'gelecekler, karantinaya gidecekler, 14 gün duracaklar, ondan sonra hastalıkları yoksa da ayrılacaklar' bu kadar basit. Bu esnada Kıbrıs'ta çok insani bir şekilde transferi duyunca, ki toplam 7 olduğunu Kıbrıs İçişleri Bakanı bana söyledi. 7 kişiyi bu çerçevede Türkiye'ye göndermek istemiş. Böyle bir talepte bulunmuş. Bu insani bir talep."

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı’nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64’ünün gözaltına alındığı açıklayan Soylu, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etttiğini kaydetti.