Bakan Soylu'dan yasak getirilen 20 yaş altı çalışanlar hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu tarafından alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri ve tavsiyeleri doğrultusunda 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına aldıklarını açıklamasının hemen ardından 20 yaş altında olan ve çalışmak zorunda kalanlarında durumları merak konusu oldu.

İçişleri Bakanı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasındai yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışan kişilerin yasağın devma ettiği süre içerisinde sayılacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuyla ilgili görüştüğünü bildiren Gazeteci Candaş Tolga Işık; söz konusu durumla ilgili yaptığı paylaşımda "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerine yer verdi.