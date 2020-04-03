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Bakan Soylu'dan yasak getirilen 20 yaş altı çalışanlar hakkında açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışanlar hakkında önemli bir açıklamada bulunarak yasağın devam etme süresi içerisinde vatandaşların izinli olarak sayılacaklarını söyledi.

03 Nisan 2020 Cuma 22:14
Bakan Soylu'dan yasak getirilen 20 yaş altı çalışanlar hakkında açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu tarafından alınan yeni tip koronavirüs tedbirleri ve tavsiyeleri doğrultusunda 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına aldıklarını açıklamasının hemen ardından 20 yaş altında olan ve çalışmak zorunda kalanlarında durumları merak konusu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasındai yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışan kişilerin yasağın devma ettiği süre içerisinde sayılacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuyla ilgili görüştüğünü bildiren Gazeteci Candaş Tolga Işık; söz konusu durumla ilgili yaptığı paylaşımda "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerine yer verdi.

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Süleyman SoyluIçişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı20 Yaş Altı
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