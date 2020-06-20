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Bakan Soylu deprem bölgesine havadan incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de deprem bölgesini havadan inceledi. Helikopterden incelemelerde bulunan Bakan Soylu'ya Vali Kadir Ekinci de eşlik etti.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:30
Bakan Soylu deprem bölgesine havadan incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5.7 büyüklüğündeki depremin ve akabinde artçı sarsıntıların yaşandığı Bingöl’e geldi. Depremin merkez üssü Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyündeki muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, helikopterler ağır hasar gören köyleri havadan takip etti.


Elmalı ve Dinaybey köyleri Bakan Soylu tarafından incelenirken, Soylu’ya Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek eşlik etmişti.

Geçtiğimiz gün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşamıştı. Çevre illerden de hissedilen depremden kısa süre sonra yetkililer deprem bölgesine giderek depremin etkilerini yakından takip etmişti.

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:30
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