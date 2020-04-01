Bakan soylu kolluk kuvvetlerinde korona belirtileri görüldüğünü söyledi

İçişleri bakanı Süleyman Soylu korona virüs tedbirlerinin uygulanmasında önemli rol oynayan kolluk kuvvetlerinde korona virüs semptonlarını tespit ettiklerini duyurdu.

Soylu açıklamasında,"Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." ifadesini kullandı.

Soylunun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."

"İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik."

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü"



21 İLDE 50 BELDE VE KÖY KARANTİNAYA ALINDI



"Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."

"Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

"YENİ HÜKÜMET OLUŞTURMAK İSTİYORSUNUZ"

"Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."