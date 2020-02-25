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Bakan Soylu, koronavirüsü saklanıyor iddialarını yalanladı; Bir şey olsa paylaşmak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüsü hastalarının var olduğu ve bu yönde saklanıyor iddiaları hakkında açıklama yaparak öne sürülen bu iddiaları yalanladı.

25 Şubat 2020 Salı 16:55
Bakan Soylu, koronavirüsü saklanıyor iddialarını yalanladı; Bir şey olsa paylaşmak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya'ya yayılarak büyük tehlike saçmaya devam eden yeni tip koronanavirüsü hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bakan Soylu, koronavirüs hastalarının var olduğu ve saklandığı yönünde ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu konuyla ilgilş yaptığı konuşmada, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan, bir şey olsa paylaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ayrıca, İran'dan gelen ve Ankara Esenboğa Havalimanına acil iniş yapan uçakla ilgili de bir açıklama yaparak, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

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Süleyman SoyluIçişleri BakanlığıKoronavirüsüAçıklama
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