İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
90046
ALTIN
334.003
DOLAR
6.4314
STERLİN
7.6854
EURO
7.0474

Bakan Soylu kritik açıklamalar! "Sosyal hayata devam eden bölgeler var!"

Bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı olduğunu ,Ankara, İstanbul, İzmir'de ise insanların evlerine kapandığını söyledi.

26 Mart 2020 Perşembe 12:19
Bakan Soylu kritik açıklamalar! "Sosyal hayata devam eden bölgeler var!"

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU"

Sokağa çıkma yasağı

Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73. 

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz. 

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

Sosyal izolasyona uyuluyor mu?

 Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.

Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz. 

Karakollarımızda yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. Güven Masası'na 3000 kadın personel almıştık, onları sahaya sürüyoruz. İhtiyaç olan tüm alanları personel koymaya çalışıyoruz. Tüm kamu personeline ortaya koyduğu çabadan dolayı şükranlarını sunuyorum.

Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Şuanki tedbirler nasıl 

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz.

65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi.
 

Şehirler arası otobüs seferlerinin tamamen durdurulması

Eğer ihtiyaç duyulursa bunu yapabileceğimizi arkadaşlarla konuştuk zaten.
 

69 firma ile maske ve tulum konusunda anlaşma yapıldı.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI

Maske üreticileri fabrikalara gittik, uyarıları yaptık.

Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor.

Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER

Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür.

Şu ana kadar bir tespitimiz yok. Biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimizde bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şuana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz. 

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluSokağa çıkma Yasağı Gelir Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!
Koronavirüs şüphesi konuşulan Melis Eczanesinde ikinci ölüm haberi!
Solunum desteği cihazları için öz izin şartı getirildi
Solunum desteği cihazları için öz izin şartı getirildi
Koronavirüsüne yenik düşen Dilek Tahtalı'nın son paylaşımları yürek burktu
Koronavirüsüne yenik düşen Dilek Tahtalı'nın son paylaşımları yürek burktu
MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi
MSB talimat verdi, maske üretimi iki katına yükseltildi
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı İŞKUR üzerinden başladı
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı İŞKUR üzerinden başladı
KTTC'de devlet memurlarının maaşlarına korona virüs darbesi! Maaşlarda kesintiler başlıyor
KTTC'de devlet memurlarının maaşlarına korona virüs darbesi! Maaşlarda kesintiler başlıyor

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Düdüklü tencere neden patlar? Nasıl kullanmalı?
Askerlik tecili bozma işlemleri nasıl yapılır? E-devlet ile askerlik tecil bozdurma
Migros Market 26 Mart – 15 Nisan 2020 Migroskop indirimli ürünler kataloğu
Elektrik faturası kredi kartı ile ödenir mi? Elektrik faturası kredi kartı ile ödeme kanalları
Boşanan kadın babasının maaşını alabilir mi?
2020 Güncel Halkbank EFT Saatleri ve EFT Ücretleri
EBA.gov.tr neden açılmıyor? EBA'ya neden girilmiyor, nasıl girerim?
İş bankası maaş ve banka kartı nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekliye düşük faizli kredi kampanyası başlattı!
Corona Virüs sebebi ile YKS İptal mi edilir mi, ertelenecek mi? TYT - AYT - YDT tarihlerinde değişiklik olur mu?
En düşük emekli maaşının 1.500 TL süreci nasıl işleyecek? Düşük emekli maaşı alanlar ne yapmalı?
Mehmet Öz'ün bol bol seks yapın çağrısına Gonca Vuslateri'den ilginç yanıt!
Memurların mal beyanı yapması zorunlu mu?
Survivor elenenler yarışmacılar ne olacak, karantinaya alınacak mı?
Zümrüdüanka 28 Mart Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? Zümrüdüanka yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Sağlık Bakanı Koca'nın tavsiye ettiği yazarlar ve kitapları
Kuruluş Osman Batur öldü mü, diziden ayrıldı mı? Eren Hacısalihoğlu diziden neden ayrıldı?
Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını için uzmanlardan açıklamalar!
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Moğol komutanı Balgay gerçek tarihte var mıydı, nasıl öldü?
Baraj yeni bölüm yayınlanacak mı? Fox TV 31 Mart Baraj yeni bölüm neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.