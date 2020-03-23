Bakan soylu maske fırsatçılarını sert uyardı! 12 saat süre verdi

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ürettikleri maskeleri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara yarına kadar süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını açıkladı.
"YARINA KADAR SÜRELERİ VAR"
Soylu stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.
Son Güncelleme: 23.03.2020 00:55