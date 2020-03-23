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Bakan soylu maske fırsatçılarını sert uyardı! 12 saat süre verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korona virüs salgınının artmasını fırsat bilen bazı firmaların maske stokladıklarını belirtti. Bu firmalara 12 saat süre vererek "ya piyasaya sürün yada işlem başlatırız" diyerek sert uyardı.

23 Mart 2020 Pazartesi 00:47
Bakan soylu maske fırsatçılarını sert uyardı! 12 saat süre verdi

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ürettikleri maskeleri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara yarına kadar süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını açıkladı.

Bakan Soylu, Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Instagram canlı yayınında konuğu oldu. Maske satan fabrikaların, mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planlarını öğrendiklerini belirten Soylu, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda maske stokları yapan firmaları tespit ettiklerini açıkladı. Soylu, "Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"YARINA KADAR SÜRELERİ VAR"
Soylu stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2020 00:55
Anahtar Kelimeler:
MaskeKorona VirüsBakan Soylu
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