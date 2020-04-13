Bakan Soylu'nun istifa haberini duyan vatandaş kendini öldürmek istedi

Rize'ye bağlı Pazar ilçesinde, dün gece ilginç bir olay yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamasını duyan bir vatandaş intihara kalkıştı. Haberin heme ardından 5 katlı bir binanın çatısına çıkan vatandaş durumu kabullenemediğini belirterek kendini ölüdrmek istedi.
Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda isminin F.Y. olduğu öğrenilen vatandaşın çatıya çıtığını gören çevre sakinleri durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri alması sonrası olay yerine itfaiye çağrıldı.
Olay sonrası yaşadıkları karşısında şok olan F.Y'nin annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.
İşte yaşanan o anlar: