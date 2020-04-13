Bakan Soylu'nun istifa haberini duyan vatandaş kendini öldürmek istedi

Rize'ye bağlı Pazar ilçesinde, dün gece ilginç bir olay yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamasını duyan bir vatandaş intihara kalkıştı. Haberin heme ardından 5 katlı bir binanın çatısına çıkan vatandaş durumu kabullenemediğini belirterek kendini ölüdrmek istedi.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda isminin F.Y. olduğu öğrenilen vatandaşın çatıya çıtığını gören çevre sakinleri durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri alması sonrası olay yerine itfaiye çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle çatıya merdiven uzatıldı. F.Y. intihar etmemesi konusunda polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. F.Y.'nin "Allah aşkına çekilin, şehitlerim beni çağırıyor" diye bağırması sırasında itfaiye ekiplerinin kendisine ‘Soylu’nun istifa etmediğini’ söylemesi üzerine F. Y. intihardan vazgeçti ve itfaiyenin sepetine binerek aşağıya indi.

Olay sonrası yaşadıkları karşısında şok olan F.Y'nin annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.

İşte yaşanan o anlar: