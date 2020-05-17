Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İçişleri Baknı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından sıradışı bir paylaşım yaptı. Sahiplendiği ve isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerini payşalan Bakan Soylu,'nun paylaşımı beğeni rekorları kırdı.

Konutunun bahçesinde köpekleriyle birlikte çekildiği fotoğrafları "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notunu ekleyerekhesabından paylaşan İçişleri bakanı soylu'nun paylaşımı dakikakar içerisinde binlerce beğeni aldı.