Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplenerek isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerinin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı
    Abone Ol:

İçişleri Baknı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından sıradışı bir paylaşım yaptı. Sahiplendiği ve isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerini payşalan Bakan Soylu,'nun paylaşımı beğeni rekorları kırdı.

Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Konutunun bahçesinde köpekleriyle birlikte çekildiği fotoğrafları "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notunu ekleyerek Instagram hesabından paylaşan İçişleri bakanı soylu'nun paylaşımı dakikakar içerisinde binlerce beğeni aldı. 

Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı


YORUM EKLE
Gönder