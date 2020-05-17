Bakan Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İçişleri Baknı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından sıradışı bir paylaşım yaptı. Sahiplendiği ve isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerini payşalan Bakan Soylu,'nun paylaşımı beğeni rekorları kırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplenerek isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerinin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
İçişleri Baknı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından sıradışı bir paylaşım yaptı. Sahiplendiği ve isimlerini "Bulut" ve "Duman" koyduğu sokak köpeklerini payşalan Bakan Soylu,'nun paylaşımı beğeni rekorları kırdı.