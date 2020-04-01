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Bakan Soylu sert uyardı! Bizim mesajımız net! Şehirlerden şehirlere gitmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında seyahat etmeye çalışan , hareketliliğe neden olan vatandaşları "bizim mesajımız çok net ,Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız" diye sert uyardı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:27
Bakan Soylu sert uyardı! Bizim mesajımız net! Şehirlerden şehirlere gitmeyin

Bir televizyon programına katılan Soylu korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan soylu seyahat konusunda çok net ve sert uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.

Soylu, seyahat izin belgesine ilişkin, "Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü." dedi.

Soylu, "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Bu durumda en kötü söz 'Her şey iyi durumda' demektir. Bu, hepimizi büyük bir gevşekliğe iter ve rehavete iter." ifadesinde bulundu.

Son Güncelleme: 01.04.2020 21:40
Anahtar Kelimeler:
SoyluSeyahat Yasakları
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