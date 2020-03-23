Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı için o şartı açıkladı!

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgına karşı mücadelede alına tedbirlere ilişkin bir açıkalma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin oldukça fazla merak ettiği bir soruyu yanıtladı. Bakan soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili sosyal izolasyonun başarılı olmaz ve virüs hızla yayılmaya devam ederse sokağa çıkma yasağının gündeme gelebieleceğini söyledi.

Bakan Soylu, kendisine yöneltilen "Halkımız 'Evde kal' çağrısına uymuyor. Sokağa çıkma yasağı getirilecek mi?" sorusuna, "Sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" şeklinde bir cevap verdi.

Türkiye'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şimdiye kadar 30 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yetkililerin, zorunda kalınmadıkça evden çıkılmaması yönündeki çağrılarını sürekli yinelediklerini belirten Bakan Soylu, sürecin tasürekli takip edildiğini söyleyerek, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu güne kadar koronavirüsüne karşı alınan önlemlerin Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendiğini ifade eden Soylu, sokağa çıkma yasağının değerlendirme sürecinde olduğunu ifade ederek "Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" ifadelerini kullandı.