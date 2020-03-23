İstanbul
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
84509
ALTIN
321.822
DOLAR
6.5828
STERLİN
7.6633
EURO
7.0928

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı için o şartı açıkladı!

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, koronavirüsü tedbirleri kapsamında herkesin merak ettiği sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı sorusuna, sosyal izolasyonun başarılı olamadığı durumlarda yasağın gündeme gelebileceğini açıkladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:18
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı için o şartı açıkladı!

Türkiye'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgına karşı mücadelede alına tedbirlere ilişkin bir açıkalma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin oldukça fazla merak ettiği bir soruyu yanıtladı. Bakan soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili sosyal izolasyonun başarılı olmaz ve virüs hızla yayılmaya devam ederse sokağa çıkma yasağının gündeme gelebieleceğini söyledi.

Bakan Soylu, kendisine yöneltilen "Halkımız 'Evde kal' çağrısına uymuyor. Sokağa çıkma yasağı getirilecek mi?" sorusuna, "Sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" şeklinde bir cevap verdi.

Türkiye'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şimdiye kadar 30 vatandaşın hayatını kaybettiği ve yetkililerin, zorunda kalınmadıkça evden çıkılmaması yönündeki çağrılarını sürekli yinelediklerini belirten Bakan Soylu, sürecin tasürekli takip edildiğini söyleyerek, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Bu güne kadar koronavirüsüne karşı alınan önlemlerin Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendiğini ifade eden Soylu, sokağa çıkma yasağının değerlendirme sürecinde olduğunu ifade ederek "Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluIçişleri BakanlığıSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"
Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"
Adalet bakanından önemli korona virüs tedbirleri açıklaması
Adalet bakanından önemli korona virüs tedbirleri açıklaması
Alışverişte yeni boyut! Yasağa uyan vatandaş markete drone gönderdi
Alışverişte yeni boyut! Yasağa uyan vatandaş markete drone gönderdi
15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Çin'den Türkiye'ye ulaştı
15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Çin'den Türkiye'ye ulaştı
Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor
Askeri eğitim birliklerine katılan erler 14 gün gözetim altına alınıyor
5 HDP’li belediye başkanı terör kapsamında görevlerinden alındılar
5 HDP’li belediye başkanı terör kapsamında görevlerinden alındılar

Popüler Haberler

Ziraat Bankası kredi ödemeleri erteleme kararını uygulayacak!
Af Yasası 3. Yargı paketi düzenlemesi ve yüzde 50 ceza indirimi düzenlemesi
Kanal 7 yeni hint dizisi Masum oyuncuları,konusu ve karakterleri belli oldu
Hangi bankaların çalışma saatleri değişti? Çalışma saati değişen bankalar ve yeni mesai saatleri
Kamu ve özel bankalar yüzde kaç faizle konut kredisi veriyor? Konut kredilerinde son durum ne?
Noterler açık olacak mı? Noter açılış kapanış ve mesai saatleri değişti mi?
Çukur yeni bölüm bu akşam neden yok? Show TV 23 Mart Pazartesi yayın akışı Çukur neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Kozmik Işınlar Dünya'nın yanına gelecek, radyasyon oranı artacak iddiası gerçek mi?
Enpara hesabı nasıl açılır? Enpara.com hesap açma işlemleri
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı saat kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı ulusa seslenişi saat kaçta yapacak?
Evden uzaktan eğitim için TRT eğitim ders kanalları açılacak!
A101 19 Mart – 26 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası kataloğu
Korona virüs ölüm oranı yüzde kaç? 17 mart vaka ve ölüm sayısı bilgileri
Yeni tip korona virüs nedeniyle ölenler nasıl defnedilecek? Defin işlemleri islami usullere uygun olacak mı?
Kadınlar gönüllü askerlik yapabilir mi? Kadınlar nasıl askerlik yapar?
Sefirin Kızı Menekşe hamile mi?
Elektrik abonelik ücreti ne kadar? Elektrik aboneliği başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?
23 Mart 2020 Pazartesi Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı belli oldu. 23 Nisan Pazartesi kanalların güncel yayın akışları ortaya çıktı
Yeni Hayat Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
İŞKUR Mesleki eğitim kursu nedir? İŞKUR mesleki eğitim kurslarına kayıt olma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.