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Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı sorusuna son noktayı koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbir ve önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunurken herkesin en çok merak ettiği sokağa çıkma yasağı sorusunu da yanıtlayarak konuyla ilgili son noktayı koydu.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:58
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı sorusuna son noktayı koydu

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında gündeme dair önemli açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin de en çok merak edilen o soruyu yantladı.

Küresel olarak ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya olduğumuzu ve bu süreç içerisinden hükümetimin çok sıkı tedbirler alıdığını söyleyen Bakan soylu, "65 yaş kararı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçeklemiş, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla alınan bir karardır. 65 yaş ve üstü yayıcı olarak görülüyor. Hayır böyle değil, çabuk etkilenebilecek bir yaş grubunun sahip olduğu risk unsuru. Bizim görevimiz onları korumak. Sosyal medyada, bu konu kabul gördü. Ama meseleyi tahrik etmek isteyenler, istismar etmek isteyenler var." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduklarını ve el birliği içinde 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için Türkiye'ye örnek bir çalışma sergilendiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "239 bin 984 talep geldi. Bunun 209 binine ulaşıldı. Geri kalanı da bilgi amaçlı. 65 yaş üstünde yalnız, hasta, kimsesiz kimselere de ulaşılıyor. 65 yaş üstü için koliler hazırlıyoruz. Bir haftalık erzağı da gönderme fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak herkesin merak ettiği soruyu yantlayarak, "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" diye konuşarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir süreç. Vatandaşımız aldığımız kararlara uyuyor. Hastalığın yaygınlaşması ve süreci hep birlikte izliyoruz. Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ve diğer kurumlarımızla değerlendiriyoruz. Aldığımız tedbirlere vatandaşımız uyuyor. Bir üst tedbirler değerlendiriliyor. Birkaç tane daha almamız gereken tedbir var. Atacağımız adımlar var. Vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Ama süreç başka bir noktaya giderse farklı tedbirler alınması gerekebilir. Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var."

Fahiş fiyat ve karaborsacılarla ilgili yapılan çalışmaları da aktaran Bakan Soylu, "66 üründeki fahiş fiyatla ilgili hem Ticaret Bakanlığı'na hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Niteliksiz ürün yapan, fahiş fiyat ortaya koyan, karaborsacılık yapmaya çalışan kim varsa vatandaşımız bilsin ki tepesindeyiz. Ne olur bizi uyarsınlar. Karaborsacılık yapan, fahiş fiyat uygulayan kim varsa hakkından geliriz" diye konuştu.

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Içişleri BakanlığıKoronavirüs TedbirleriSokağa çıkma Yasağı
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