betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031

Bakan Soylu Van'da yaşanan deprem bilançosunu açıkladı; 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken İl genelinde deprem ile ilgili son bilanço hakkında bilgiler paylaştı.

23 Şubat 2020 Pazar 23:16
Bakan Soylu Van'da yaşanan deprem bilançosunu açıkladı; 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İran’ın Hoy şehrinde saat 19.00’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedilmiş ve yıkılan evlerin enkazı altında kalan 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralıların Başkale Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınmasından sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Soylu hastaneye gelerek yaralı depremzedeleri ziyarette bulundu.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı soylu, Van'da yaşanan depremin bilançosu hakkında bilgiler verdi. Depremde 9 kişini hayatını kaybetmesinde büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Bakan soylu, "Toplam 39 yaralımız var ve 12 vatandaşımız da taburcu edildi. 39 yaralımızın 2'si yoğun bakımda. 2'si de ameliyat oldular. Diğerleri orta iyi seviyelerde. İnşallah onlar da buradaki tedavilerinden sonra her birinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını ümit ediyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

AFAD ile Kızılay'ın yardım, gıda ve barınma konusunda bölgede olduklarını belirten Bakan Soylu, "Bakan yardımcımız orada kriz merkezinin başında. Sabaha kadar da özellikle hem çadırların kurulumunu, sobaydı, battaniyeydi, yataktı bunların kurulumunu oraya sevkini, oradaki yemeklerin dağılımını aynı zamanda yarından itibaren de inşallah Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkımlara başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan incelemeler ve hasar tespit çalışmaları ile ilgilide konuşan Soylu konuşmasında "Yaptığımız tespitlerde ve tetkitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 23.02.2020 23:27
Anahtar Kelimeler:
DepremSüleyman SoyluVanIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!
Soyadı değiştirme başvuruları E-devletten yapılacak!
Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!
Isparta'da lise öğrencisi 3 arkadaş günlerdir kayıp!
Adana'da uçurumda bulunan kadın cesedinin faili tutuklandı
Adana'da uçurumda bulunan kadın cesedinin faili tutuklandı
Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı
Van depreminde ölü sayısı 8'e yükseldi! 21 kişi enkaz altından kurtarıldı
İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü
İran'da meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem Van'ı da etkiledi, 7 kişi öldü
KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı
KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı

Popüler Haberler

24 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Twitter turuncu uyarı işareti ne anlama geliyor, nedir ?
TV8 Şaşkın Bakkal 216 neden yok? Dizi yayından kaldırıldı!
MEB 20 Bin ek atama takvimi ne zaman açıklanacak?
Van'da Korona Virüsü mü var? Van'da Corona Virüsü haberleri doğru mu?
Parazit filmini kaç kişi izledi? En iyi film dalında oscar alan Parazit filmi konusu ve izlenme sayısı
Survivor Fatma Günaydın yarışmaya veda mı edecek, sakatlandı mı?
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Zemheri final mi yapacak? Show TV sevilen dizisinden üzen haber
Süper Lig puan durumu 2020 Süper Lig 23. Hafta Maçlarının sonuçları, Süper Lig puan durumu ve 24. Hafta maç fikstür ve programı
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Başvuru İşlemleri Başlamıştır.
Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
TOKİ 2020 tüm il ve ilçe kura çekiliş tarihleri belli oldu!
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları, Aliağa TOKİ kura sonuçları ile TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yusuf Fahir Baba kimdir? Fenerbahçe taraftarlarının paylaştığı Yusuf Fahir Ataer'in hayat hikayesi
Hizmetçiler Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker hakkında bilgiler
Survivor Derya ile Aycan arasında küfürlü tartışma sosyal medyayı salladı!
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Tyson Fury Deontay Wilder boks maçını kim kazandı? Tyson Fury Deontay Wilder maç özeti
Kredi notu kaç ayda yükselir? Kredi notu hızlı yükseltme yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.