Bakan Soylu Van'da yaşanan deprem bilançosunu açıkladı; 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İran’ın Hoy şehrinde saat 19.00’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van'da da hissedilmiş ve yıkılan evlerin enkazı altında kalan 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralıların Başkale Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınmasından sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Soylu hastaneye gelerek yaralı depremzedeleri ziyarette bulundu.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı soylu, Van'da yaşanan depremin bilançosu hakkında bilgiler verdi. Depremde 9 kişini hayatını kaybetmesinde büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Bakan soylu, "Toplam 39 yaralımız var ve 12 vatandaşımız da taburcu edildi. 39 yaralımızın 2'si yoğun bakımda. 2'si de ameliyat oldular. Diğerleri orta iyi seviyelerde. İnşallah onlar da buradaki tedavilerinden sonra her birinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını ümit ediyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

AFAD ile Kızılay'ın yardım, gıda ve barınma konusunda bölgede olduklarını belirten Bakan Soylu, "Bakan yardımcımız orada kriz merkezinin başında. Sabaha kadar da özellikle hem çadırların kurulumunu, sobaydı, battaniyeydi, yataktı bunların kurulumunu oraya sevkini, oradaki yemeklerin dağılımını aynı zamanda yarından itibaren de inşallah Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkımlara başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan incelemeler ve hasar tespit çalışmaları ile ilgilide konuşan Soylu konuşmasında "Yaptığımız tespitlerde ve tetkitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." ifadelerine yer verdi.