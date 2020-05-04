Bakan soylu'dan vatandaşlara Pazartesi ve Salı uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs günü balşatılan ve Pazar gece 24.00'dan itibaren sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlara uyarılarda bulunarak yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti.

Soysal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Bakan soylu, üç günlük tedbir sonrası 'Rehavete kapılmayalım' diyerek pazartesi ve salı günlerine işaret etti ve sosyal mesafe kuralına mutlak derecede uyulması çağrısında bulundu.

içişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." mesajını yayınlayarak vatandaşların tedbirlerin bırakılmaması konusunda uyardı.