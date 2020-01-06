Bakan Varank araştırma sonuçlarını değerlendirdi; Yerli otomobile talep yüzde 89

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ve yerli otomobile gösterilen talep değerlendirmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği sayesinde hayata geçirildiğini vurgulayarak Türkiye'nin neredeyse 60 yıldan beri beklediği bir proje olduğunu söyledi.

Yerli otomobilin bundan sonraki yol haritası ile ilgili ve önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlara ilişkin detayları paylaşan Varank, bunun büyük heyecan uyandıran önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Kimileri Türkiye'nin gücüne inanmamış, 'Yerli otomobil yapamayız.' demiş, kimileri ise 60 sene evvelinden Türkiye'ye güvenerek bizim bu işleri başarabileceğimizi dile getirmiş. Bu tartışmalar çerçevesinde bugün geldiğimiz noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla talep etmesiyle bu vizyoner projeyi hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Tanıtımı gerçekleştirildikten sonra çok sayıda insanın gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını dile getiren Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmanın detaylarını da paylaştı.

Bakan Varank, konuşmasında; "Bir araştırma elimize geçti. Dün tamamlanmış. Vatandaşımıza bu aracı kaç kişi görmüş diye soruldu. Yüzde 94'ü görmüş. Destekleme oranı yüzde 97,6. Bu oranda bir desteklenme oranı görülmemiştir. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Katılımcıların yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2. Araştırma firması TOGG'dan bağımsız olarak çalışmış." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak. Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması.Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak. İlgili bakanlıklarla otomobilin şarj altyapısının kurulması için yol haritası hazırlıyoruz. Araç pazara çıktığında bu altyapı hazır olacak.100-150 prototip üretme aşamasındayız. Bunlarla testler yapılacak. 2022 başında fabrika seri üretime başlar. (Alım garantisi) Sadece TOGG için uyguluyoruz. 2035 yılına kadar 30 bin araç için, bunun dışında hiçbir firmaya garanti vermedik."